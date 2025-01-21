Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Fatih'te Motosikletli Saldırganlar İş Yerine Ateş Açtı

Fatih'te Motosikletli Saldırganlar İş Yerine Ateş Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te alacak-verecek meselesi nedeniyle motosikletli saldırganların bir iş yerine açtığı ateş nedeniyle 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te motosikletli saldırganlar bir iş yerine kurşun yağdırdı. Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ocak 2025'te saat 05.15 sıralarında Fatih'te bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden 2 şahıs motosikletle iş yerine geldi. Arkada oturan şahıs video çekerken, öndeki şahıs 5 el ateş açtı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Saldırının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Eyüpcan Ç. (20), Selim B. (27) ve 2 suç kaydı bulunan Abdulah C. D. (21), Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Saldırı anı kamerada

Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin önündeki saldırganın tabancayla ateş ettiği, arkadaki suç ortağının ise o anları kaydettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
img

Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti!
img

O ülkede iç kargaşa hali ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor

Kerem Benfica'dan ayrılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.