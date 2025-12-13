Fatih'te hafif ticari araç taksiye çarptı: Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Fatih'te meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü bir taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle savrulurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan, taksiye çarpan araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün sabaha karşı 04.30 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü sokakta ilerleyen taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, taksiye çarpan hafif ticari araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL