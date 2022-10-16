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Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayıp incelemek üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Silivrikapı Fatih 3. Sayfa Haberler

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