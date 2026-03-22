Fatih'te çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmasına köpeklerde katıldı

Fatih'te çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmasına hassas burunlu köpekte katıldı.

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta patlama sesi sonrası bitişik nizamda bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 9 kişi itfaiye, AFAD, Umke ekipleri tarafından kurtarıldı. Kalan iki kişiyi de arama çalışması devam ediyor. Arama çalışmalarına hassas burunlu köpeklerde katıldı. - İSTANBUL

