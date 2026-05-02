Fatih'te iş merkezi çatısında yangın paniği

Fatih'te bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Bitişik nizam binaların bulunduğu bölgede çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mercan Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi ve bitişik binalara sıçramaması için gerekli tedbirleri aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

