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Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
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Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Altaylı soruşturmaya ilişkin, "Daha yazının mürekkebi kurumadı." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan kokmaz" başlıklı yazısı ve Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında ileri sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarının incelenmesinde; 21/11/2024 tarihinde Fatih Altaylı tarafından yazılan 'Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz' başlıklı yazıda ve aynı tarihte Halk TV'de yayımlanan 'Rota' isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' şeklindeki sözler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fatih Altaylı, soruşturmaya ilişkin Halk TV'ye verdiği demeçte, "Daha yazının mürekkebi kurumadı." dedi.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYaşar Sabuncu:

Süper olmuş hainlere geçit yok

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Haber YorumlarıAli Kerem:

ikisinide tıkın içeri vatana millete ne faydası var

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Haber Yorumlarıabescocuk:

doğru tekdir değişmez ne yaparsan yap

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Şimdi bunlar sözde gazeteci öyle mi.. Özellikle Altaylı öylesine yanar döner biri ki, doğruluğunu araştırmaksınız bunlara inanıp tapanlar bile var şaka gibi:) Sonra da bunların tayfası birilerine koyun diyor:) Fıkra gibi insanlar var güzel Ülkemde.. umarım insanları yalan haberlerle birbirine düşman eden kim varsa en ağır cezaya mahkum olurlar

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Haber YorumlarıHikmet Demirci:

Dezenformasyonla mücadele merkezinin söylediklerine inanan tek kurum savcılık galiba. Bu merkezde görev yapanların bile kendi söylediklerine inandıklarını sanmıyorum.

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

İçi dolu tencerenin bu sofrada yeri Yok

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