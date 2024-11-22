Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan kokmaz" başlıklı yazısı ve Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında ileri sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarının incelenmesinde; 21/11/2024 tarihinde Fatih Altaylı tarafından yazılan 'Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz' başlıklı yazıda ve aynı tarihte Halk TV'de yayımlanan 'Rota' isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' şeklindeki sözler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fatih Altaylı, soruşturmaya ilişkin Halk TV'ye verdiği demeçte, "Daha yazının mürekkebi kurumadı." dedi.