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İstanbul Eyüpsultan'da yediemin deposunda yangın! Çok sayıda aracın bulunduğu alanı duman kapladı

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İstanbul Eyüpsultan'da yediemin deposunda yangın! Çok sayıda aracın bulunduğu alanı duman kapladı
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İstanbul Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin icra deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

İstanbul Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin icra deposunda yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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