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Eyüpsultan'da zincirlime trafik kazası: 6 yaralı

Eyüpsultan'da zincirlime trafik kazası: 6 yaralı
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İstanbul Eyüpsultan'da yol temizliği yapan İSTAÇ ekibine ait kamyonete yolcu minibüsü çarptı. Kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yol temizliği yapan İSTAÇ'a ait bakım ekibine öncülük yapan ve üzerinde ikaz tabelası bulunan kamyonete, seyir halindeki yolcu minibüsü çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk - Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı istikameti yönündeki sol şeritte yol temizliği çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (İSTAÇ) bağlı bakım ekibine öncülük yapan ve üzerinde uyarı, ikaz tabelası bulunan 34 FVE 037 plakalı kamyonete seyir halindeki yolcu minibüsü çarptı.

Kazada 6 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, önündeki yol süpürme aracına çarparak durdu. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 4 yolcu ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan minibüs ve kamyonet sürücülerini kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kapanan yoldaki trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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