Eyüpsultan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eyüpsultan'da virajı alamayan motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklette bulunan bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Feci kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine koştu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Eyüpsultan Adnan Menderes Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O-3 Karayolu Okmeydanı ayrımından Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'na giren 34 HJC 291 plakalı motosikletin sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosikletin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta trafiği yavaşlatarak önlem alırken sağlık ekipleri ise yola savrulan iki kişiye müdahale etti. Yapılan incelemelerde Hüseyin Güzel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Ali Güzel ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu tespit edildi. Kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine koştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz gencin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Güzel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL