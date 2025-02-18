Eyüpsultan'da İnşaat İşçileri Konteynırlarında Yangın

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat işçilerinin konakladığı konteynırlarda elektrik aksanından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın cep telefonu kameralarına yansırken, konteynırlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında çıktı. Yaklaşık 45 işçinin konaklamak için kullandığı konteynırlarda bulunan elektrik tesisatında çıkan yangın kısa sürede tüm alanı etkisi altına aldı. 7 konteynırdan oluşan alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar ve işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine alay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Konteynırlar kullanılamaz hale gelirken, yangının mesai saatleri içerisinde çıkması muhtemel bir faciayı önledi. - İSTANBUL