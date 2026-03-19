Eyüpsultan'da yangın çıkan gecekondu küle döndü

İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak büyük hasar oluştu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı, dumanlar tüm mahalleye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevli şekilde yanan ev, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Eren Baybuğa, "Çok büyük bir yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak büyük hasar oluştu. Can kaybı yoktu. Mahalleyi tamamen duman kapladı. Aile üyeleri sonradan geldi. Evcil hayvanlar evdeydi, onlar da kurtarıldı" dedi. - İSTANBUL

Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Resmen sudan ucuz! Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Bonservisi artık sudan ucuz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua

Görüntüler Mekke'den! Adeta göz gözü görmedi
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler