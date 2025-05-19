Eyüpsultan'da 20 Milyon Liralık Lüks Araç Alev Alev Yandı

Eyüpsultan'da 20 Milyon Liralık Lüks Araç Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 20 milyon lira değerindeki Ferrari marka lüks otomobil motorundaki bir arızadan dolayı alev aldı. Sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen araçta patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Eyüpsultan'da 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev topuna döndü: O anlar kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da seyir halindeyken motorundan bir anda dumanlar çıkmaya başlayan yaklaşık 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ferrari marka 34 CAA 08 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana geldi.

20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Beklenen görüşme için saat verildi
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Erdoğan'ın başdanışmanı AK Partili rektöre ateş püskürdü
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
New York Times Meydanı'nda görkemli mehteran konseri

Dünyaca ünlü meydanda görkemli mehteran konseri
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.