Eynesil'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen alabora olayında 70 yaşındaki Hasan Dede boğularak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde alabora olan balıkçı teknesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde Eynesil Kalesi açıklarında tekneyle balık avına çıkan Hasan Dede, Haydar Y. ve Çağlar C., dönüş yolunda teknenin motorunun arızalanması üzerine yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tekneyi kıyıya çekme çalışmaları sırasında tekne alabora oldu. Denize düşen üç kişiden Çağlar C. ve Haydar Y. kurtarılırken, Hasan Dede (70) boğularak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
