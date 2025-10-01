Haberler

Evrekta Sahtecilik Suçundan Yakalama

Evrekta Sahtecilik Suçundan Yakalama
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evrakta sahtecilik dahil 5 ayrı suçtan toplam 297 yıl hapis cezası ve 490 bin TL para cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Şahıs, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda evrakta sahtecilik suçu başta olmak üzere araması bulunan şahıs yakalandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 5 ayrı suçtan 297 yıl 498 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 490 bin TL para cezası ile aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
