Evinin balkonunda kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin balkonunda saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında E.Ç. isimli şahsın Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda bulunan ikametinde arama yaptı. Evde yapılan aramada bir miktar kullanıma hazır esrar maddesi ile mutfak balkonunda 5 saksı içerisine dikilmiş halde 12 adet Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek. - OSMANİYE