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Evine gelen hırsızı kapı deliğinden görüntüledi! Harekete geçen ekipler kadını kıskıvrak yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişi evine gelen hırsızlık şüphelisi kadını kapı deliğinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti, jandarma ekipleri de yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Hatay'a bağlı Akbez mahallesinde ikamet eden H.D.R. evde bulunduğu esnada kapı zili çalındı. Kapı deliğinden baktığında dilenci olduğunu fark eden ev sahibi, kapıyı açmaması üzerine kapısının zorlama yoluyla açmaya çalışıldığını fark etti.

ŞÜPHELİ KADIN AYNI MAHALLEDE GÖZALTINA ALINDI

O anları cep telefonu ile kaydeden müşteki, kendisini fark eden şüphelinin kaçması üzerine jandarmaya haber verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Suç Araştırma Timi timi kısa sürede harekete geçerek şüpheli P.A. adlı kadını aynı mahallede gözaltına aldı.

EVDE BULDUKLARINDAN YARDIM TOPLUYORMUŞ

Yapılan araştırmada şüphelinin gittiği evlerde önce kapıyı çaldığı kapıyı açan olursa yardım topladığı evde kimse yoksa özel aparat kullanarak içeri girdiği belirlendi. Çok sayıda hırsızlık suç kaydının bulunan P.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Hassa Hatay 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Nurullah Ak:

Ulan kadın olmasa ağzını yüzünü kıracaksın

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bozacı:

yakaladı da ne oldu, hırsızların ev adresleri, arabaları herşeyini savcılığa verdik te ne oldu, 1 yıldır yargılamaya bile geçilmedi ! SONRADA ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR DİYORLAR ?

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