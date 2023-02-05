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Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanın 3. katında sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanın 3. katında sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Ev sahibi, yangını söndürmek isterken alnında ufak çaplı yanık yaşadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken alnından yaralanan ev sahibine de sağlık ekipleri ambulansta tedavi uyguladı.

Yangın, Bekirdere Mahallesi Ayça Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T.'nin oturduğu dairede sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Durumu fark eden K.T., bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangını söndürmek için uğraştığı esnada K.T.'nin alnında ufak çaplı yanık olduğu tespit edilirken sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi uygulandı. K.T.'nin sağlık durumunda olumsuzluk olmadığı belirtilirken hastaneye kaldırılmasına gerek görülmedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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