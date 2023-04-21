Eve giren gaspçılar tanıdık çıktı

Başakşehir'de 2 hırsız, girdikleri evde bulunanların ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağlayarak para ve otomobillerini gasp etti. Şüphelilerden ikisinin bir süre önce aynı eve çatı tamiri için gelen işçiler olduğu belirlenirken, hırsızlar olay gecesi güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Başakşehir'de 10 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre, saat 04.00'te bir eve giren iki hırsız, F.A. (60) ile G.S.A'nın (22) ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağladı. Ardından kurbanlarını ölümle tehdit eden 2 hırsız, hesaplarında bulunan 330 bin liraya parayı havale ettirdi. Bir kuyumculuğa ait hesaba parayı gönderen hırsızlar ardından oradan ayrıldı. Mağdurlar aşağı indiklerinde ise park halindeki otomobillerinin de çalındığını gördü. Gelen şikayet üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olaydan kısa süre önce çatı tamiri için gelen iki işçinin, ev sahiplerine şüpheli sorular sorduğunu belirledi.

Şüphelilerin çatı tamiri için gelen işçiler oldukları ortaya çıktı

İncelemelerini derinleştiren polis ekipleri, olay gecesi de aynı bölgede olan Kerem A. (35) ile Rahmi A.'yı (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin kuyumcuya havale edilen para karşılığında altın aldığı belirlenen Arslan N. de (33) yakalandı. Şüphelilerin olay gecesinde güvenlik kameralarına da yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıca Arslan N.'nin havale edilen parayla kuyumcudan altın aldığı anların güvenlik kameralarına ulaşıldı. Poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL