Evden 70 bin liralık ziynet hırsızlığı yapan 2 kadın tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Gebze'de 3 Nisan'da bir evden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, hırsızlık olayını A.K. ve N.A. isimli 2 kadının yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

