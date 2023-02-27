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Eşya almaya çıkıp enkazda kaldılar

3. Sayfa Haberleri

Eşya almaya çıkıp enkazda kaldılar

Malatya'da ağır hasarlı binadan eşya çıkartırken depreme yakalanarak enkazda kalan baba ve kızı, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da ağır hasarlı binadan eşya çıkartırken depreme yakalanarak enkazda kalan baba ve kızı, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasarlı olduğu ileri sürülen Şeyh Bayram Mahallesi'ndeki evlerinden iddiaya göre eşya taşırken, Malatya'da 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde çöken binanın altında kalan baba Aziz Deliktaş ile kızı Şeyma Deliktaş, ekipler tarafından sağ çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan baba kızın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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