Esneyurt'ta Taksiye Arkadan Çarpan Otomobil Kaçtı

Esneyurt'ta meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Taksiye arkadan vurarak bariyerlere çarpmasına neden olan otomobil kazanın ardından kaçtı. Polis, kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu, Avcılar-Haramidere Bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 35 S 8533 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ferhat Bingöl'ün kullandığı 34 THB 17 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından 35 S 8533 plakalı otomobil olay yerinden kaçtı. Kazada taksi şoförü Bingöl yara almadan kurtulurken, yanında bulunan arkadaşı Mustafa Çinge ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Çinge, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avcılar-Haramidere Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan taksinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, taksiye çarparak kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.