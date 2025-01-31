Tamir etmeye çalıştıkları cam kapı aniden tuzla buz oldu
Tokat'ta cep telefonu tamircisi, bozuk olan dükkanın cam kapısını tamir etmeye çalışınca hiç beklemediği bir şey yaşadı. Kapı aniden tuzla buz olurken esnaf şokun etkisiyle bir süre kıpırdayamadı. İlginç anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde cep telefonu tamirciliği yapan Cafer Tayyar Taras, bozuk olan iş yerinin kapısını tamir etmek istedi. Tamir esnasında Taras'ın başına hiç beklemediği bir olay geldi.
CAM KAPI ANİDEN TUZLA BUZ OLDU
Taras, hidroliği onarmak için cam kapıyı söktü. Taras'ın kaldırmaya çalıştığı kapı aniden tuzla buz oldu. Kapıyı tamir etmek için dükkanda bulunan esnafların elinde sadece cam kırıkları kaldı. Yaşananlar karşısında hayrete düşen esnaf bir süre yerinden kıpırdayamadı.
O ANLAR KAMERADA
İlginç anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, esnafların kapıyı tamir etmek için söktüğü ve taşırken bir anda kapının paramparça olduğu anlar yer aldı. Esnafın şaşkınlığı kameraya yansıdı.