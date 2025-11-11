Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine verildi.

Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen uçakta bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan'ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan'a şehit olduğunu bildirdi. Acı haberi alan yakınları da apartmanın önüne akın etti. Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. - ESKİŞEHİR