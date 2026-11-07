Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Yunus Emre Yurdu personeline yangın eğitimi ve uygulamalı tatbikat yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Yunus Emre Yurdu personeline yangın eğitimi ve uygulamalı tatbikat yapıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Yunus Emre Yurdu personeline yangın anında doğru hareket tarzları, tahliye adımları ve söndürme cihazlarının kullanımı teorik olarak anlatıldı. Eğitimin ardından yurt bahçesinde kontrollü yapılan tatbikatta ekipler, senaryo gereği çıkan yangını başarıyla söndürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Yurt Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Emre Yurdu personeline yönelik yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen programda, personele ilk olarak yangın anında doğru hareket tarzları, tahliye adımları ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı teorik olarak anlatıldı. Eğitimin ardından yurt bahçesinde kontrollü şekilde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği çıkan yangına müdahale eden ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda söndürme işlemlerini başarıyla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil14

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde