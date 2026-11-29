Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ikamette yaralı halde bulunan yaşlı kadına, torunun kafa attığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Çavuş Sokak'taki bir ikamette kavga ihbarı alan polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Adreste yapılan incelemede, torun H.E. ile anneannesi R.Ç. arasında kavga çıktığı ve R.Ç.'nin kafa bölgesinden yaralanarak hafif şekilde kanama oluştuğu belirlendi. Kavga sırasında H.E.'nin kendinden geçerek etrafa zarar verdiği ve anneannesi R.Ç.'ye kafa attığı öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan torun H.E., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, başından yaralanan yaşlı kadın hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı