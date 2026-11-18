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Eskişehir'de ters yönden gelen bir otomobil ile sokağa giren başka bir aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Çamlısu Yolu Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokağa ters yönden giriş yapan bir otomobil ile aynı istikamette sokağa girmekte olan başka bir araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli işlemleri ve tutanakları hazırladı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ve sokaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı