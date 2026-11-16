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Eskişehir Tepebaşı'nda iki hafif ticari araç çarpıştı, ölen ve yaralanan yok

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Eskişehir Tepebaşı'nda iki hafif ticari araç çarpıştı, ölen ve yaralanan yok
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da ağır maddi hasar oluştu ve araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Eskişehir'de sokak üzerinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ağır maddi hasarla atlatıldı.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak mahallesinde iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Araçlardan biri sol bölümünden ve arka lastiğinden hasar alırken diğer ise ön bölümü adeta dağıldı. İki hafif ticari araçta da kaza sonrası ağır hasar aldı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada, araçlar işlemlerinin ardından çekici yardımıyla olay bölgesinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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