Eskişehir Tepebaşı'nda amcasının ölümüne neden olan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Eskişehir Tepebaşı'nda amcasının ölümüne neden olan 15 yaşındaki çocuk tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde 15 yaşındaki çocuk, amcasını silahla vurarak öldürdükten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amcası Muhammed Aslanoğlu, olayda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Eskişehir'de amcasını silahla vurarak öldüren 15 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tepebaşı ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde Muhammed Aslanoğlu, lise öğrencisi olan yeğeninin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldı hastanede hayatını kaybetmişti. Amcanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı