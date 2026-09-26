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Eskişehir Tepebaşı'nda 52 yaşındaki yeni emekli merdiven altında ölü bulundu

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Eskişehir Tepebaşı'nda 52 yaşındaki yeni emekli merdiven altında ölü bulundu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yeni emekli olan 52 yaşındaki bir adam, yaşadığı apartmanın merdiven altında ölü bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de 52 yaşındaki bir adam, yaşadığı apartmanda merdivenin altında ölü bulundu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni emekli olan Ahmet A. (52) isimli şahıs, yaşadığı apartmanda merdivenin altında ölü bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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