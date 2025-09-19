Eskişehir Şehir Hastanesi'nden Kaçan Hükümlü 1 Haftada Yakalandı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kaçan hükümlü, 1 haftanın sonunda polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 12 Eylül günü sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen 2 hükümlü şahıs firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, N.O. isimli şahıs yakalandı. Toplam 24 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen şahsın cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR