Haberler

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden Kaçan Hükümlü 1 Haftada Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden hükümlülerden N.O., bir haftanın sonunda polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün toplam 24 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası bulunuyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kaçan hükümlü, 1 haftanın sonunda polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 12 Eylül günü sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen 2 hükümlü şahıs firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, N.O. isimli şahıs yakalandı. Toplam 24 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen şahsın cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.