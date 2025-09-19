Eskişehir Şehir Hastanesi'nden Kaçan Hükümlü 1 Haftada Yakalandı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden hükümlülerden N.O., bir haftanın sonunda polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün toplam 24 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası bulunuyor.
Edinilen bilgilere göre, 12 Eylül günü sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen 2 hükümlü şahıs firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, N.O. isimli şahıs yakalandı. Toplam 24 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen şahsın cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa