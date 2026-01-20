Haberler

Emniyet Müdürü Yılmaz'dan başarılı personele ödül

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek asayiş olayları ve yürütülen projeleri değerlendirdi. Toplantıda başarılı polislere ödüller verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Toplantı sonunda başarılı polislere başarı belgeleri takdim edildi.

Ziyaret kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında, asayiş olaylarının aydınlatılması, suçun önlenmesi ve yürütülen güncel projeler ele alındı. Şube müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin saha çalışmalarını yakından takip eden Emniyet Müdürü Yılmaz, suç ve suçluyla mücadelede gösterilen kararlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

