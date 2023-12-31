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Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik Önlemleri Alındı

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Eskişehir'de yeni yıla girmeye sayılı saatler kala bazı caddelerde güvenlik önlemleri alındı. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ve İsmet İnönü-1 Caddesi'nde polis ekipleri tarafından demir bariyerler koyuldu. Polis ekipleri, vatandaşların sorunsuz bir şekilde yeni yıla girmesi için devriye halinde bulunuyor.

Eskişehir'de yeni yıla girmeye sayılı saatler kala bazı caddelerde güvenlik önlemleri alındı.

2023 yılını geride bırakıp 2024 yılına girmeye sayılı saatler kaldı. Eskişehir'in işlek caddelerinde yılbaşı gecesi için önlemler alınmaya başlandı. Vatandaş yoğunluğun yaşandığı Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ve İsmet İnönü-1 Caddesi'nde polis ekipleri tarafından demir bariyerler koyuldu. Polis ekiplerinin gecenin ilerleyen saatlerinde vatandaşların sorunsuz bir şekilde yeni yıla girmesi devriye halinde olduğu da görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmet İnönü Eskişehir Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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