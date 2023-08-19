Eskişehir'de Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde evinde uyuşturucu ürettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kenevir bitkisi, uyuşturucu haplar ve diğer malzemeler ele geçirildi.