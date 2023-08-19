Eskişehir'de Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde evinde uyuşturucu ürettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kenevir bitkisi, uyuşturucu haplar ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde evinde uyuşturucu ürettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşayan bir kişinin evinde uyuşturucu ürettiği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince söz konusu eve düzenlenen operasyonda, saksı içinde kenevir, 32 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ile tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - 3. Sayfa