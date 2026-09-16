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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, 1 tutuklama

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Eskişehir’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamındaki operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu doğrultuda, 15 Eylül 2026 tarihinde Aşağısöğütönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 14,35 gram esrar, 0,58 gram kokain ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay kapsamında E.B. ve M.A. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatılarak şüpheliler gözaltına alındı. D.Ö. ve M.Ü. hakkında ise TCK'nin 191. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.B., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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