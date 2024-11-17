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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi yakalanırken, 698 gram metamfetamin ve 5,21 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 698 gram metamfetamin ve 5,21 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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