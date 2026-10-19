Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 61 şüpheliden 8'i tutuklandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 61 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 48 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 61 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 8 şahıs tutuklandı ve 53 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 2 bin 42,40 gram metamfetamin maddesi, bin 575 adet sentetik ecza hapı, bin 510,83 gram esrar maddesi, 0,01 gram bonzai hammaddesi, 257,9 gram bonzai maddesi, 2,15 gram kokain, 3 adet kök kenevir, 4 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı