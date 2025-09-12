Haberler

Eskişehir'de Trafik Kazasında DSİ Mühendisi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Dün gece Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden V.E. idaresindeki 03 AGM 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı 3 yayadan Serpil Özkan (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Serpil Özkan'nın DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'de Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli mühendis olduğu öğrenildi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Acı kaybımız. Bölge müdürlüğümüz personeli Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Serpil Özkan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm DSİ camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
