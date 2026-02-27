Haberler

Eskişehir-Sarıcakaya yolunda otomobil takla attı: 5 yaralı

Eskişehir-Sarıcakaya karayolunda gerçekleştirilen bir otomobil kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Eskişehir-Sarıcakaya karayolunda, Eskişehir istikametine seyir halinde olan İ.D. (65) idaresindeki 26 EC 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki taşlara çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.D. ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. (57), B.D. (17), T.K. (17) ve M.N.B. (17), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

