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Eskişehir'de Trafik Denetimlerine 9 Bin 363 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de Trafik Denetimlerine 9 Bin 363 Araç Kontrol Edildi
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 4-10 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 9 bin 363 aracı kontrol ederek toplam 3 bin 711 trafik cezası yazdı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 1 hafta içerisinde 9 bin 363 araç kontrol edilirken, 3 bin 711 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Aralık 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Bu çerçevede, ekiplerce 9 bin 363 araç kontrol edildi. Gerçekleştirilen kontroller sonucunda; 68 alkollü araç kullanmak, 106 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 408 park yasağı, 783 hız, 265 kırmızı ışık, 54 taşıma kanunu, 94 emniyet kemeri, 12 abart egzoz, 53 kask kullanmamak ve diğer maddelerden toplam 3 bin 711 adet cezai işlem uygulandı. Ayrıca 118 aracın trafikten men edildiği ve 7 sürücü belgesinin daimi iptal olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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