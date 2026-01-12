Haberler

Son 1 hafta içerisinde 25 bin 24 araç ve sürücü denetlendi

Güncelleme:
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde 25 bin 24 araç ve sürücüyü denetlerken 11 bin 19 trafik cezası yazdı. Denetimlerde ayrıca çok sayıda kazaya müdahale edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 25 bin 24 araç ve sürücü denetlenirken, 11 bin 19 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 5-12 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 2 bin 410 yük taşımacılığı, 465 yolcu taşımacılığı, 3 bin 473 alkol denetimi, 276 adet motosiklet ve 3 bin 677 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 25 bin 24 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 11 bin 19 adet trafik cezası yazılırken, 326 araç trafikten men edildi ve 126 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 45 yaralanmalı ve 66 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
