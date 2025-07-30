Eskişehir'de Tırın Kamyonete Çarpması Sonucu Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de Tırın Kamyonete Çarpması Sonucu Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın arkadan çarptığı kamyonet şarampole sürüklendi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, tırın arkadan çarptığı kamyonetin şarampole sürüklenmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; K.U. isimli şahsın idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, T.S. (49) isimli şahsın idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonete arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, çarpışmanın şiddetiyle şarampole doğru sürüklendi. Kazada, kamyonet sürücüsü T.S. yaralandı.

Yaralı kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı T.S., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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