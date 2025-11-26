Eskişehir'de Tır Trafiği Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ve kavşakta yan yatan tır trafiği olumsuz etkiledi.

Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde Eskişehir istikametinde ilerleyen tır, Tepebaşı ilçesi Yukarı Söğütönü Mahallesi mevkiinde refüjde sürçüşünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce banketlere çıkması sonrası bir aydınlatma direğini devirip kavşakta yan yattı. Yan yatan ve dorsesindeki yükü kavşağa yıkılan tır trafiği olumsuz etkiledi. Olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. - ESKİŞEHİR