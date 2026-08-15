Eskişehir'de bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltında
Eskişehir’de tartıştığı eski sevgilisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'de tartıştığı eski sevgilisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana gelmişti. F.S. (46) isimli kadın ile eski sevgilisi R.G. (46) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından R.G., takip ettiği F.S.'yi bıçakla yaralamış, ardından olay yerinden kaçmıştı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gece saatlerinde yakalanan şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.