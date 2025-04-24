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Eskişehir'de Tabancayla Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Tabancayla Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'de 25 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişi sol bacağından tabancayla vuruldu. Yaralı, evine gidip 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de tabancayla sol bacağından vurularak yaralanan bir kişi, evine gidip 112 Acil Servis'i aradı. Yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şirintepe Mahallesi Cihangirler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın garajında meydana geldi. İddialara göre, 25 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs tabanca ile sol bacağından yaralandı. Yaralı şahıs, vurulduktan sonra kendi imkanlarıyla Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan evine gitti. 112 Acil Servis'i arayarak yaralı olduğunu bildiren şahıs, evine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olay sırasında 1 kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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