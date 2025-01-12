Eskişehir'de Su Samuru Panik Yarattı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'ndan çıkan su samuru, görenleri tedirgin ederken, videosu sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Porsuk Çayı'ndan su samuru çıktı. İri görüntüsüyle Porsuk Çayı kenarında gezen su samuru, görenleri tedirgin etti. Su samurunu gören bir vatandaşın çektiği video sosyal medyada çok kez paylaşıldı. - ESKİŞEHİR