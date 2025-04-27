Eskişehir'de Sokak Köpekleri Saldırganlaşıyor, Vatandaşlar Endişeli

Eskişehir'de bir bölgeyi mesken edinen onlarca sokak köpeği çevreden geçenlere saldırırken, vatandaşlar konuyla ilgili çözüm bekliyor.

Sazova Mahallesi Yeşildağ Sokak ve çevresinde onlarca başıboş köpek bulunuyor. Zaman zaman sürü halinde dolaşan köpekler mahallede endişeye neden oluyor. Köpeklerin bölgeden geçen çoğu vatandaşa saldırması nedeniyle mahalleli, çocuğunu dışarıya çıkarmaya bile korktuğunu ifade ediyor. Birbirlerine de zarar veren ve arabalara saldıran köpeklerden korkan motosikletliler ise bahse konu bölgeden geçerken çoğu zaman araçlarını elleriyle götürüyor. Çevrede bulunan bir fizik tedavi merkezine giden hastalar da sıkça köpeklerin saldırısına maruz kalıyor. Mahallede büyük bir sorun haline gelen durumla ilgili şikayetlerini dile getiren çok sayıda vatandaş, yetkili kurumların harekete geçmesini istiyor. - ESKİŞEHİR