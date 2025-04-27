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Eskişehir'de Sokak Köpekleri Saldırganlaşıyor, Vatandaşlar Endişeli

Eskişehir'de Sokak Köpekleri Saldırganlaşıyor, Vatandaşlar Endişeli
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Eskişehir'in Sazova Mahallesi'nde onlarla sokak köpeği, çevredekilere saldırarak mahalle sakinlerinin hayatını tehdit ediyor. Vatandaşlar, bu durumun çözülmesi için yetkililerin harekete geçmesini talep ediyor.

Eskişehir'de bir bölgeyi mesken edinen onlarca sokak köpeği çevreden geçenlere saldırırken, vatandaşlar konuyla ilgili çözüm bekliyor.

Sazova Mahallesi Yeşildağ Sokak ve çevresinde onlarca başıboş köpek bulunuyor. Zaman zaman sürü halinde dolaşan köpekler mahallede endişeye neden oluyor. Köpeklerin bölgeden geçen çoğu vatandaşa saldırması nedeniyle mahalleli, çocuğunu dışarıya çıkarmaya bile korktuğunu ifade ediyor. Birbirlerine de zarar veren ve arabalara saldıran köpeklerden korkan motosikletliler ise bahse konu bölgeden geçerken çoğu zaman araçlarını elleriyle götürüyor. Çevrede bulunan bir fizik tedavi merkezine giden hastalar da sıkça köpeklerin saldırısına maruz kalıyor. Mahallede büyük bir sorun haline gelen durumla ilgili şikayetlerini dile getiren çok sayıda vatandaş, yetkili kurumların harekete geçmesini istiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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