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Eskişehir'de Soba Dumanından Zehirlenme Olayı

Eskişehir'de Soba Dumanından Zehirlenme Olayı
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Eskişehir'de soba dumanından zehirlenen bir anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Eskişehir'de henüz bilinmeyen nedenle soba dumanından zehirlenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.

Olay, Gündoğdu Mahallesi Günler Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil evde yaşayan anne ve oğlu soba dumanından etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Anne ve oğlu Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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