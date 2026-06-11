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Eskişehir'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa Ö. silahla yaralanırken, kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışmanın 1 kişi silahla yaralanırken, kaçan 2 şüpheli polis eklenince yakalandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler mahallesi Alemdar Bey sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Ö. ile M.Ö. ve D.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda M.Ö. yanındaki silah ile Mustafa Ö.'yü yaralandı. M.Ö. ve D.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan Mustafa Ö. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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