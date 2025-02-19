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Eskişehir'de Sahte İçki Üreten Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Sahte İçki Üreten Şahıs Yakalandı
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Eskişehir İl Jandarma komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi için etil alkol temin eden şüpheli bir şahsı 20 litre etil alkol ile yakalayarak hakkında soruşturma başlattı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince sahte içki üreteceği belirlenen ve 20 litre etil alkol ile birlikte yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın sahte içki üretmek için etil alkol temin edeceği öğrenildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 18 Şubat 2025 tarihinde şüpheli 20 litre etil alkol ile birlikte yakalandı. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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