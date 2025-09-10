Haberler

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de alkol alan iki arkadaşın Porsuk Çayı'na düşmesi sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki R.M., hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından ekipler olay yerine sevk edildi ve genç kurtarılamadı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen ve ekipler tarafından kurtarılan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak üzerinde Porsuk Çayı'nın kenarında B.N. isimli arkadaşıyla birlikte alkol alan R.M., suya düştü. Kısa süre içerisinde gözden kaybolan R.M. için endişelenen B.N.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç itfaiye personeli tarafından yeri tespit edilerek sudan çıkartılan R.M., ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira

Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Uğurcan Çakır çıkışı: Bu transferi biz yapsak demediklerini bırakmazlardı

Ali Koç sert çıktı: Eğer Uğurcan'ı biz transfer etseydik...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.